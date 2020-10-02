Metin Akpınar'ın hayatı belgesel oldu - Son Dakika

Metin Akpınar'ın hayatı belgesel oldu

39. İstanbul Film Festival Ulusal Belgesel Yarışması'nın bu yılki Yarışma Dışı kategorisinde Selçuk Metin'in yönettiği, Zeynep Miraç'ın senaryosunu yazdığı, Metin Akpınar'ın hayatını konu alan "İyi ki Yapmışım" belgeseli izleyicilerle buluşacak.

Metin Akpınar'ın hayatı belgesel oldu, System.String[]

39. İstanbul Film Festival Ulusal Belgesel Yarışması'nın bu yılki Yarışma Dışı kategorisinde Selçuk Metin'in yönettiği, Zeynep Miraç'ın senaryosunu yazdığı, Metin Akpınar'ın hayatını konu alan "İyi ki Yapmışım" belgeseli izleyicilerle buluşacak. Belgeselde Perran Kutman ve Demet Akbağ da Akpınar'la ilgili anılarını paylaştı. Kutman, "Metin benim için ikinci konservatuvar eğitimidir" derken Demet Akbağ ise usta oyuncuyla ilgili şöyle konuştu: "Onlar bizim her şeyimizle ilgilenirlerdi. Tut ki hastalandık, iğnemizi dahi yaparlardı." Belgesel, Metin Akpınar ve yönetmen Selçuk Metin'in katılımıyla 10 Ekim Cumartesi günü Cinemaximum City's'de, 11 Ekim Pazar günü de Kadıköy Sineması'nda gösterime girecek.

Metin Akpınar'ın hayatı belgesel oldu

Metin Akpınar, Belgesel, Akpınar, Selçuk, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 07:38

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Metin Akpınar'ın hayatı belgesel oldu - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin peynir ithal edeceği Venezuela'da peynir fiyatı asgari ücreti geçti Bu ayvayı gören hayrete düşüyor Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Trump'ın koronaya yakalanması Simpsonlar dizisindeki kehaneti akıllara getirdi Sinir krizi geçiren şahıs etrafa kurşun yağdırdı! Kardeşi ve yengesi yaralandı, komşusu öldü Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Osmaniye'de cinnet getiren koca eşini öldürdü, bir kişiyi yaraladı
Ayhan Bilgen'in yerine kayyum olarak atanan isim, belediye binası önüne seccade serip namaz kıldı Ayhan Bilgen'in yerine kayyum olarak atanan isim, belediye binası önüne seccade serip namaz kıldı         
13:40
Taksici cinayetlerinin ardından rant çatışması çıktı Taksici cinayetlerinin ardından rant çatışması çıktı         
13:08
Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirmişler Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirmişler         
12:18
ABD'de bir kadının koronavirüs testi yapılırken kafatası duvarı delindi ABD'de bir kadının koronavirüs testi yapılırken kafatası duvarı delindi         
11:59
Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı         
11:48
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Saplantılı aşık kurbanı Tuğba, ölmeden önce ağabeyine mesaj atmış: Çocuğum sana emanet Saplantılı aşık kurbanı Tuğba, ölmeden önce ağabeyine mesaj atmış: Çocuğum sana emanet         
10:37
STK, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerin etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelendi STK, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerin etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelendi         
10:23
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Kadınlara sözlü tacizde bulunan iki kişi hakkında emsal karar: ''Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir'' sözleri suç sayıldı Kadınlara sözlü tacizde bulunan iki kişi hakkında emsal karar: ''Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir'' sözleri suç sayıldı         
09:18
Yargıtay, iş yerinde çıkan yemeği beğenmediği için işten çıkarılan işçiyi haklı buldu Yargıtay, iş yerinde çıkan yemeği beğenmediği için işten çıkarılan işçiyi haklı buldu         
09:17
İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi         
08:40
E-ticaret devi Amazon'un 20 bine yakın çalışanı koronavirüse yakalandı E-ticaret devi Amazon'un 20 bine yakın çalışanı koronavirüse yakalandı         
07:59
"Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle tanınan Azerin'den canlı yayında sert çıkış: Azeri değil, Azerbaycan Türküyüm         
07:50
Fast-food devlerinden Subway'e İrlanda'dan darbe geldi: Sandviçlerde kullanılan ekmekler gerçekten ekmek değil Fast-food devlerinden Subway'e İrlanda'dan darbe geldi: Sandviçlerde kullanılan ekmekler gerçekten ekmek değil         
01:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 13:52:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Metin Akpınar'ın hayatı belgesel oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei