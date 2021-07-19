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Metin Akpınar: İyi ki Yapmışım - Son Dakika

Metin Akpınar: İyi ki Yapmışım

19.07.2021 10:00
Metin Akpınar: İyi ki Yapmışım, System.String[]

Kadıköy Belediyesi'nin tiyatro, konser, sinema ve spor etkinlikleriyle hazırladığı programlar Kalamış Atatürk Parkı ve Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda devam ediyor.

Kültür Sanat'ın başkenti Kadıköy, yaz boyunca sanatçıları ve sanatseverleri buluşturan etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Programda kesinleşmiş etkinliklerle birlikte, sürpriz konuklar da yer alıyor.

Kadıköy'de, pandemi nedeniyle ara verilen açık hava buluşmaları, Kadıköy'ün farklı noktalarında Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan kültür sanat etkinlikleriyle yeni normale uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor. Yaz boyu sürecek kültür sanat buluşmalarının ilk sürpriz konuğu tiyatro ve sinema dünyasının duayen isimlerinden Metin Akpınar oldu. Metin Akpınar, 18 Temmuz Pazar günü, Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda sevenleriyle buluştu.

Program, Metin Akpınar'ın hayatını konu alan "İyi ki Yapmışım" belgesel gösterimiyle başladı. Selçuk Metin'in yönettiği, Zeynep Miraç'ın senaryosunu yazdığı belgeselde seslendirme Tilbe Saran'a, müzik Murat Evgin'e ait.Belgesel'de sanat hayatı boyunca birlikte anılar biriktirdiği sanatçı dostları Metin Akpınar'la ilgili anılarını paylaşıyor. Metin Akpınar'ın da kendi anılarını anlattığı belgesele Perran Kutman, Ahmet Gülhan, Umur Bugay, Ferhan Şehsoy, Nevra Serezli, Demet Taner, Demet Akbağ, Zeynep Oral, Suat Sungur, Cihat Tamer, Kandemir Konduk, Selma Sonat, Dikmen Gürün ve aile dostları anlatımlarıyla katkı sunuyor. Belgesel gösterimi sonrası, yönetmen Selçuk Metin'in moderatörlüğünde Akpınar'la söyleşi gerçekleşti. Akpınar, hayatını anlatan belgesiyle ilgili bilgiler verdi ve Türkiye'ye Kabare Tiyatrosu'nu ilk nasıl getirdiklerini anlattı.Akpınar, uzun süreler birlikte çalıştığı sahne arkadaşı Zeki Alasya'yı da özlemle andı.

Sanatseverler ve Sanatçılar Özlem Gideriyor

Kadıköy Belediyesi'nin 3 Temmuz'da Kalamış Atatürk Parkı'nda başlattığı Kalamış Yaz Festivali, toplam 33 konser, 17 film gösterimi ve spor etkinlikleriyle 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Festivalin kesinleşmiş programının dışında sürpriz konuklar da sanatseverlerle buluşacak. Kadıköy Belediyesi web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından duyurulan etkinliklerin biletlerine, sosyal mesafe düzenini sağlamak için sembolik olarak belirlenen 1 TL üzerinden Mobilet'ten satışa sunulan biletlerle katılım sağlamak mümkün. Ayrıca Kadıköy Destek Kampanyası kapsamında, dayanışmanın bir parçası olmak isteyenler yardım paketi veya sokak hayvanlarına mama paketi satın alarak da festivale katılım sağlayabilir.

Sanata ve sanatçıya destek olmak, sanatseverleri sanatçılarla buluşturmak için Selamiçeşme Özgürlük Parkı'ndaki sahneler1 Temmuz itibariyle özel tiyatroların kullanımına açıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından tüm teknik altyapısı tamamlanmış; ışıkçısından, sesçisine ve güvenliğine kadar her yönüyle hazırlanmış bir şekilde tiyatro gruplarının kullanımına açılan sahnelerde 1 Ekim'e kadar oyunlar sahnelenecek. Oyunların biletleri, tiyatro grupları tarafından online bilet kanallarında satışa sunuldu.

Metin Akpınar: İyi ki Yapmışım

Kadıköy Belediyesi, Metin Akpınar, Tiyatro, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Metin Akpınar: İyi ki Yapmışım - Son Dakika


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