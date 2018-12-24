Metin Akpınar, Kartal'da Bulunan Anadolu Adliyesi'ne Getirildi
2 saat önce
Metin Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne getirildiİSTANBUL - Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, sabah polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Metin Akpınar
, Kartal
'da bulunan Anadolu Adliyesi
'ne getirildi
İSTANBUL - Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, sabah polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:29 Kaynak: İHA
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