Son Dakika Haberleri: Metin Akpınar, Kartal'da Bulunan Anadolu Adliyesi'ne Getirildi

Metin Akpınar, Kartal'da Bulunan Anadolu Adliyesi'ne Getirildi

2 saat önce

Metin Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne getirildiİSTANBUL - Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, sabah polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Metin Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne getirildi

İSTANBUL - Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, sabah polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

Metin Akpınar, Kartal, Anadolu Adliyesi, 3. Sayfa
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