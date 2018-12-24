Metin Akpınar Polis Eşliğinde Adliyeye Getirildi
20 dakika önce
SANATÇI Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye getirildi.
SANATÇI Metin Akpınar
, polis eşliğinde adliyeye getirildi. Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen
hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy
'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı
'na getirdi. Akpınar adliye bahçesinde basın mensuplarının kendisine sorduğu 'Bunu bekliyor muydunuz?' sorusuna, "Tabiİ ki." diye cevap verdi. "Evden hastaneye mi yoksa direkt buraya mı getirildiniz?" sorusuna ise "Hayır, buraya geldim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:39 Kaynak: DHA
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