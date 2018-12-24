Son Dakika Haberleri: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi

2 saat önce

Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, savcılık sorgularının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi, System.String[]
Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, savcılık sorgularının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir programındaki söylemleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis eşliğinde adliyeye getirildi. Akpınar ve Gezen'in ifadeleri Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Bekir Kanyılmaz tarafından alındı. Savcılık sorguları yaklaşık 1,5 saat süren Akpınar ve Gezen adli kontrol İstemiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:44 Kaynak: İHA

Sabah, Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Akpınar, 3. Sayfa
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