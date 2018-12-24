Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
1 saat önce
- Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİSTANBUL - Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemede ifade veren sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İSTANBUL - Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemede ifade veren sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir programındaki söylemleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis eşliğinde adliyeye getirildi. Savcılık sorguları yaklaşık 1,5 saat süren Akpınar ve Gezen adli kontrol İstemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:43 Kaynak: İHA
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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
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