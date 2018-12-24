Son Dakika Haberleri: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

1 saat önce

- Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİSTANBUL - Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemede ifade veren sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemede ifade veren sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir programındaki söylemleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis eşliğinde adliyeye getirildi. Savcılık sorguları yaklaşık 1,5 saat süren Akpınar ve Gezen adli kontrol İstemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:43 Kaynak: İHA

Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Akpınar, 3. Sayfa
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