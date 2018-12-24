Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adliyede
2 saat önce
Katıldıkları bir televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, savcının talimatıyla polis eşliğinde ifade vermek için adliyeye getirildi.
Katıldıkları bir televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
, savcının talimatıyla polis eşliğinde ifade vermek için adliyeye getirildi.
Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir televizyon programında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip, darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen avukatlarıyla polis eşliğinde Kartal
'daki Anadolu Adalet Sarayı
'na geldi. Akpınar ve Gezen'in Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısına ifade vermeleri bekleniyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:26 Kaynak: İHA
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