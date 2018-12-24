Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Adli Kontrol Talebi (1)
28 dakika önce
Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA - SAVCI, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı.
Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA - SAVCI, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Ancak savcı, Akpınar ve Gezen'in "adli kontrol" hükümleri uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:25 Kaynak: DHA
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