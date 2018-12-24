Son Dakika Haberleri: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Adli Kontrol Talebi (1)

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Adli Kontrol Talebi (1)

1 saat önce

Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA - SAVCI, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Adli Kontrol Talebi (1), System.String[]
Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA - SAVCI, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Ancak savcı, Akpınar ve Gezen'in  "adli kontrol" hükümleri  uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:07 Kaynak: DHA

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