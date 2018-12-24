Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Mahkemeye Sevk Edildi
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Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
savcılık sorgularının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:26 Kaynak: İHA
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