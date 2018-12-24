Son Dakika Haberleri: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Mahkemeye Sevk Edildi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Mahkemeye Sevk Edildi

27 dakika önce

Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Mahkemeye Sevk Edildi, System.String[]
Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:26 Kaynak: İHA

Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Güncel
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