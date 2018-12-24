Son Dakika Haberleri: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Serbest

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Serbest

1 saat önce

Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemede ifade veren sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemede ifade veren sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir programdaki söylemleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis eşliğinde adliyeye getirildi. Savcılık sorguları yaklaşık 1,5 saat süren Akpınar ve Gezen'i adli kontrol İstemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akpınar ve Gezen'e yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:26 Kaynak: İHA

Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Akpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:57:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]