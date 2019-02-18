Son Dakika Haberleri: Metin Amca'nın Büyükşehir İle Yüzü Güldü

Metin Amca'nın Büyükşehir İle Yüzü Güldü

6 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'nin Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yatalak hasta olan vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Metin Amca'nın Büyükşehir İle Yüzü Güldü, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan Metin Karakaya, 11 ay önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa mahkûm oldu. Günlük ihtiyaçlarını yerine getirmek için zorluk yaşayan Karakaya'nın yardımına Manisa Büyükşehir Belediyesi koştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Kazım Aysan, Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeyi Karakaya ailesine teslim etti. Gösterilen ilgi ve yapılan destek nedeniyle yüzü gülen Metin Karakaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Karakaya ailesine geçmiş olsun dileklerini ve Başkan Ergün'ün selamlarını ileten Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Kazım Aysan, vatandaşların iyi gününde de, kötü gününde de yanlarında olduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:37 Kaynak: Bültenler

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