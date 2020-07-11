Metin Arolat'ın acı günü - Son Dakika

Metin Arolat'ın acı günü

ŞARKICI ve yönetmen Metin Arolat'ın annesi Nazire Arolat İzmir'de hayatını kaybetti. Şarkıcı, annesini son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.

Metin Arolat'ın İzmir'de yaşayan annesi 78 yaşındaki Nazire Arolat, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Dün (cuma) evinde fenalaşan ve Kent Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Nazire Arolat, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başsağlığı dileklerini kabul eden şarkıcı Metin Arolat'ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Metin Arolat, acı haberi sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla duyurdu. Arolat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Annecim. Bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin."