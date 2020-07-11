Metin Arolat'ın acı günü - Son Dakika

ŞARKICI ve yönetmen Metin Arolat'ın annesi Nazire Arolat (78), İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Arolat, annesini son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.
Metin Arolat'ın İzmir'de yaşayan annesi Nazire Arolat, dün evine fenalaştı. Kent Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Nazire Arolat'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Arolat, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Nazire Arolat, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı. Başsağlığı dileklerini kabul eden şarkıcı Metin Arolat'ın güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. Nazire Arolat, Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.