Metin Arolat'ın acı günü - Son Dakika

Metin Arolat, acı haberi sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla duyurdu. Arolat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Metin Arolat'ın İzmir'de yaşayan annesi Nazire Arolat, dün evine fenalaştı. Kent Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Nazire Arolat'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Arolat, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

ŞARKICI ve yönetmen Metin Arolat 'ın annesi Nazire Arolat (78), İzmir 'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Arolat, annesini son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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