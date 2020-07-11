Metin Arolat'ın acı günü - Son Dakika

Metin Arolat'ın acı günü

ŞARKICI ve yönetmen Metin Arolat'ın annesi Nazire Arolat (78), İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

ŞARKICI ve yönetmen Metin Arolat'ın annesi Nazire Arolat (78), İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Arolat, annesini son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.

Metin Arolat'ın İzmir'de yaşayan annesi Nazire Arolat, dün evine fenalaştı. Kent Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Nazire Arolat'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Arolat, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Metin Arolat, acı haberi sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla duyurdu. Arolat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Annecim. Bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin."

Nazire Arolat, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı. Başsağlığı dileklerini kabul eden şarkıcı Metin Arolat'ın güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. Nazire Arolat, Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


Metin Arolat, Kalp Krizi, Yönetmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metin Arolat'ın acı günü - Son Dakika
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