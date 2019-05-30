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Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı

19 dakika önce

Kaan ÜLKER - İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü eski başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kaan ÜLKER - İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenazeye, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı Nihat Özdemir, teknik direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve sevenleri katıldı. Aşık'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenazeye katılanlardan detaylar
Cenaze namazı
Genel detaylar


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:20 Kaynak: DHA
Spor
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