Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
54 dakika önce
Kaan ÜLKER - İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü eski başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:19 Kaynak: DHA
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştı
Ricardo Quaresma, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov ile görüşecek!
Elif Elmas'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Transfer kısa süre içinde açıklanacak
PFDK, Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi