Metin Çekmez kansere yenik düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Sanatçı, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü (yarın) Kuşadası Davutlar Hikmet Bayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kuşadası Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Metin Çekmez
26 Temmuz 1945, İstanbul doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Kendisi gibi oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşidir. Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
Oyunları:
Osmangiller
Pinokyo
Bir Kavuk Devrildi
Yarısı
Othello
Utanç Duvarı
Hapşırıklı Kral
Utanç Dünyası
Bir Gelin Geldi
Çınar Dede İle Ihlamur Nine
Büyük Otmarlar
Kezban
Allah'ın Dediği Olur
Dişi Kuş
Tehlikeli Güvercin
Kahvehane
Hançer
Kıskanç
Gecenin Kulları
Moliere Ya Da Kara Komplo
Koca Sinan
Coriolanus
Robenson Ölmemeli
Hamlet
İsyancılar
Zalamea Kadısı
Sultan Gelin
Kuş Operasyonu
Kanlı Nigar
Perşembenin Hanımları
Fotoğrafçı
Önce İnsan
Sabaha Az Kala
Çil Horoz
Münasip Bey'in Dünya Evi
Bir Şehnaz Oyun
Gülme Komşuna...!
Aydınlanma Ateşi
Batı Rıhtımı
Eskici Dükkanı
Ağrıdağı Efsanesi
Ayrangeven
Dizi ve Filmleri
Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014
20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013
Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012
Leyla'nın Evi - 2012
Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011
Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006
Kuşdili - 2006
Büyük Buluşma - 2006
Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005
Yürek Çığlığı - 2004
Zümrüt (tv filmi) - 2004
Baba (dizi) - 2003
Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000
Güvercin (film) - 1999
Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996
İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994
Zirvedekiler - 1993
Süper Baba - 1993
Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992
Siyabend-ü Xece - 1991
Sis : Zülfü Livaneli - 1987
Kurtar Beni - 1987
Kurbağalar : Şerif Gören - 1985
Atla Gel Şaban - 1984
Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984
Firar - 1984
Boşver Arkadaş -1974
Yalancı Yarim - 1973
Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972
Kaynak: Bültenler
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