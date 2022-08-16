Metin Çulhaoğlu neden öldü, hastalığı neydi merak ediliyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komitesi üyesi olan Metin Çulhaoğlu neden vefat etti, kaç yaşındaydı gündeme geliyor. Metin Çulhaoğlu neden öldü? Metin Çulhaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizdedir…

METİN ÇULHAOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Metin Çulhaoğlu 74 yaşında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

METİN ÇULHAOĞLU KİMDİR?

Metin Çulhaoğlu, (d. 1947, Balıkesir), sosyalist yazar ve siyasetçi. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1968-1969 yıllarında ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 1975'ten sonra ikinci Türkiye İşçi Partisi'nde görev aldı. 1975–1978 yılları arasında haftalık Yürüyüş dergisinde sırasıyla yazar, yazı işleri müdürü ve başyazar olarak görevler aldı. Türkiye İşçi Partisi 2. Kongresi'nde Yalçın Küçük, İlhan Akalın ve Mesut Odman (Odabaşı) gibi isimlerle birlikte ihraç edildi. İhraç edilen çevre Eylül 1979'da Sosyalist İktidar dergisini çıkarmaya başladı. Aylık olarak yayınlanan dergi toplam 11 sayı çıktı. Çulhaoğlu, bu derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Derginin yayın hayatına 12 Eylül 1980 darbesiyle son verildi. Çulhaoğlu 1983–1986 yılları arasında cezaevinde kaldı.

1986 yılında Gelenek dergisi kolektifinin kuruluşunda yer aldı. Bu hareket daha sonra partileşerek Sosyalist Türkiye Partisi'ni kurmuştur. Çulhaoğlu 1993 yılında partiden ayrıldı ve bir grup yazarla birlikte Sosyalist Politika dergisini çıkarmaya başladı. Sırasıyla Birleşik Sosyalist Parti ve Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin kuruluşlarında yer aldı. 2001 yılında Sosyalist Politika grubuyla birlikte ÖDP'den ayrılarak, Gelenek hareketi ile yollarını yeniden birleştirdi ve Türkiye Komünist Partisi'ne katıldı. O tarihten itibaren, partinin Merkez Komitesi'nde görev aldı. BirGün ve soL gibi günlük gazetelerde köşe yazıları yazdı. 16 Ağustos 2014 tarihinden itibaren İleri Haber Portalı'nda, salı ve cumartesi günleri yazıları yayınlanmaktadır.

Çulhaoğlu, Türkiye Komünist Partisi'nde 2014 yılı Nisan ayında başlayan ayrışmanın ardından 12. Kongre'nin yanında yer alan Erkan Baş ve Kurtuluş Kılçer ile birlikte Halkın Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Erkan Baş, Barış Atay, Tuncay Çelen, Metin Çulhaoğlu'nun da aralarında olduğu geçmiş TİP ve geçmiş TKP üyesi, çeşitli kitle örgütü ve sendika temsilcisi, işçi, öğrenci ve akademisyenlerin bulunduğu 146 kişi imzasının olduğu çağrı metniyle 7 Kasım 2017'den bugüne Türkiye İşçi Partisi'nin merkez komitesinde görev yapmaktadır.

Kitapları

Tarih Türkiye Sosyalizm

Sovyet Deneyinden Siyaset Dersleri, 1989,

Solda Yürüyüş Polemiği, (1991, Gelenek Yayınları)

Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu, 1997, Sarmal Yayınları,

İdeolojiler Alanı ve Türkiye Örneği, 1998, Öteki Yayınevi,

Solda "Sivil Toplum" Söylemi: Gerçekler ve Yanılsamalar, 2000 Can Soyer ile birlikte, Özgür Üniversite Yayınları,

Sivil Toplum: Devletin Büyümesi, 2001, İlker Maga ve Kemal Okuyan ile birlikte, YGS Yayınları,

Doğruda Durmanın Felsefesi: Seçme Yazılar, 1970-2000,

Bir Mirasın Güncelliği Tarih Türkiye Sosyalizm,

Gençlerle baş başa: Sosyalizm, 2020,