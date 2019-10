Metin Diyadin: Asker selamı konusunda asla geri adım atmamalıyız

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, A Milli Takım futbolcularının Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili UEFA'nın soruşturma başlatması konusunda, "Maalesef Türkiye ile ilgili böyle durumlarda Avrupa'nın bize karşı bakış açısı bu. Artık 'yeter' diyebiliriz, hiçbir şekilde hiçbir konuda geri vites yapmamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk olarak Beşiktaş ile oynayacakları maça değinen teknik adam, rakipleri karşısında iyi bir direnç göstermeleri gerektiğini belirterek, "Bizim için her maçın zorluk derecesi aynı. Beşiktaş ya da başka bir takım olması bulunduğumuz konum itibariyle çok farklı bir önem arz etmiyor. Oyuncu kalitesi olarak iyi bir takımla oynayacağız. Ne kadar puan olarak lige iyi başlamamış olsalar da iyi takım olduklarını düşünüyorum. Bir oyun felsefesi olan 3-4 takımdan biri Beşiktaş. Bütün eleştirilere rağmen de Abdullah hocanın bunu oturtacağına inanıyorum. Çünkü belirli bir amacı ve felsefesi olan bir teknik adam. Oyuncu kalitesi de zaten belli. Zorlu bir maç olacak ama özellikle bu tip karşılaşmalardaki konsantremiz ve doğru oynamamız önemli. Fenerbahçe maçında olduğu gibi. Mevcut kadromuzun derinliği olmasa da sahada 11'e 11 oynayarak, taraftarımızla birlikte bir direnç gösterip, Beşiktaş'ın olabilecek zaaflarından faydalanmanın üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN ZAAFLARINDAN FAYDALANARAK GOL BULMALIYIZ"

Diyadin, transfer yasağından dolayı kadro derinliklerinin olmadığını vurgulayarak, "Hafta sonu da söylediğim gibi zorlu bu maçı çok doğru oynayarak ve zaaflardan faydalanarak golü bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu tür maçlarda kesinlikle gol bulmamız gerekiyor. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Transfer yasağından kaynaklı zaten kadro derinliği yok. Hector ve Oscar zaten sezon başından beri yok. Cebrail de yok. Bu tip eksiklerimiz de var, hamle gücümüz de olmuyor. Ama gerekirse genç oyuncularımızı, eldeki oyuncularımızı doğru konuma getirmek zorundayız. Canteros hafta sonuna yetişmiyor, Scarione zaten son gün takıma katılmıştı, hiç hazırlık maçı oynamadı, üst üste sakatlık yaşıyor, o da yok. Orgill'in mental olarak özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kulübünü sahiplenen bir oyuncu ki her maçı istekli ve arzulu oynuyor. Bir aksilik olmazsa Orgill maça yetişecektir" ifadelerini kullandı.

"TAKIM GİBİ TAKIM DİYECEĞİMİZ BİR MİLLİ TAKIM VAR"

Milli takımla gurur duyduklarını ifade eden Metin Diyadin, "Özellikle hem Şenol hocayı, hem de milli takım oyuncularını yürekten kutluyorum. Gerçekten deriz ya futbolda 'takım gibi takım', birbirleriyle müthiş bir dayanışma içinde, hem taktiksel, hem istek, hem fizik kalite olarak bütün maçlarda çok güzel bir ortam yakalamışlar. Bize yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem oyunculara, hem de teknik heyete" dedi.

"BİZ BÜYÜK BİR MİLLETİZ, MÜTEVAZİLİK BİR YERE KADAR"

Son günlerde gündem olan asker selamıyla ilgili düşüncelerini de dile getiren Metin Diyadin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maalesef Türkiye ile ilgili böyle durumlarda Avrupa'nın bize karşı bakış açısı bu. Artık yeter diyebiliriz, hiçbir şekilde hiçbir konuda geri vites yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Asker selamı kendi vatandaşına, kendi askerine hiç fark etmez, bu başka bir şey de olabilir, oyuncuların gösterdiği saygıyı birileri kendi üzerine, Avrupa saygısızlık olarak alıyorsa bu onların kendi bileceği iştir. Bu konularda asla taviz vermemeliyiz. Hatta İzlanda gelecek, onların havaalanında yaptıklarının karşılığını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Mütevazi olmak bir yere kadardır. Türk milletinin, sporda olsun, siyasette olsun her konuda artık birilerine yaranma gibi, geriye çekilme gibi bir düşüncesi olamaz. Her alanda hep beraber kenetlenip, bu konularda eleştiri bile yapmadan birbirimize destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten de öyle gidiyor. Biz ne yaparsak yapalım, yukarıya çıktığımızda onlar kabullenmiyorlar. Ama bu kabullenmemelerinin nedenini biz asla umursamamalıyız. Kısasa kısas gibi davranmalıyız, biz büyük bir milletiz. Bu konuda ve her konuda tek yürek olmalıyız."

