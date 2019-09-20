Son Dakika Haberleri: Metin Diyadin: "Bazı oyuncuların ruh halleri uygun değil"
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Metin Diyadin: "Bazı oyuncuların ruh halleri uygun değil"

41 dakika önce

Takımdaki sorunlara değinen Metin Diyadin, "İlk maça kısıtlı kadro nedeniyle ilk 11'i bozmadan çıktık. Burada kırılgan bir yapı var. Bunu çözmemiz gerekiyor.

Metin Diyadin:

Takımdaki sorunlara değinen Metin Diyadin, "İlk maça kısıtlı kadro nedeniyle ilk 11'i bozmadan çıktık. Burada kırılgan bir yapı var. Bunu çözmemiz gerekiyor." dedi.


Diyadin, sarı-lacivertli ekiple yapacakları maça ilişkin "Fenerbahçe deplasmanı, en üst seviye takımlar için de Avrupa takımları için de her zaman zor bir deplasmandır. Hele de moral ve motivasyonu üst düzeyde olduğunda daha da zorludur. Ancak futbol 11'e 11 oynandığı sürece oyuncularım o mücadeleyi verir. Bazı maçlarda sonuçlar önemli olmayabilir. Mücadele azmi ve isteği çok önemlidir. O burada biraz zayıf. " değerlendirmesinde bulundu.


- Kadroda değişiklik olabilir


MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe maçında kadroda değişiklik yapabileceğini söyledi.


Karşılaşma öncesinde yeni bir planlama yapacaklarını belirten Diyadin, şöyle konuştu:


"Bazı oyuncuların ruh halleri zaten uygun değil. Sadece tek istediğim, yaşı ya da nerede oynadığı önemli değil, her şeyiyle oynayan oyuncu. Ankaragücü camiasında böyle oyuncularla oynamak gerektiğini düşünüyorum. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama insanlar kendini de kaybetmeyecek, kendi durumunu da; bu önemlidir. Herkes de bu bilinçle hareket etmek zorundadır."


Metin Diyadin, Fenerbahçe, Diyadin, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:00 
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