- Metin Diyadin: "Mağlup duruma düşünce biraz daha risk alalım dedik"

ANKARA - Manisa FK maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "İkinci yarı da mağlup duruma düşünce de biraz daha risk alalım dedik" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında evinde konuk ettiği Manisa FK'ya 0-3 mağlup olan Gençlerbirliği'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Direktör Metin Diyadin, "Maçtan önce düşündüğümüz gibi bizden daha iyi organize ve daha iyi bir takıma oynamamız gerektiği gibi oynamaya çalıştık. Kırk maçtır yenilmeyen transferleriyle, oyunuyla oturmuş bir takım. Önde bastırdığımızda geri çıkabilen ve eksik yakalayabilen bir takımla karşılaştık. Buna rağmen ilk yarı rakibin net bir pozisyonu yokken golü yedik. İkinci yarı da mağlup duruma düşünce de biraz daha risk alalım dedik. Ona rağmen ikinci gole kadar bir ihtimal vardı. Bir arada uzun süre oynamanın yanında getirdiği avantajlarla birlikte rakip takıma mağlup olduk" ifadelerine yer verdi.

"TFF, Balıkesir bölgesinden hakem gönderiyor"

Tartışmalı penaltı kararına yanıt veren Diyadin, "Penaltı pozisyonu bulunduğum konumdan dolayı ne desem yanlış olacak bir konu. Fakat oynadığımız maça TFF, Balıkesir bölgesinden hakem gönderiyor. Diğer bölgeler varken Adana, Antalya bitti mi? Biz iyi bir takıma mağlup olduk. Bazı şeyleri kabul etmekte fayda olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kadroya transfer haberinin hafta başında, pazartesi ve salı günü olacağını aktaran Diyadin basın toplantısını sonlandırdı.