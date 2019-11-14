Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin, "ABD ile önemli gelişmeler yaşandı ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının ABD Başkanı ile görüşmesinin hemen arkasından son derece muhalif duruşta gibi görünen ABD'li senatör senatoda bu kanunu blokladı, engelledi. Demek ki başarılı bir görüşme olmuş." dedi.

Feyzioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Memiş tarafından karşılanan Feyzioğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Burada açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Türkiye'nin geleceğine yönelik umutların arttığını belirterek, "Geleceğe yönelik umutlarımız daha da artıyor. Türkiye'nin en önemli meselesi iş ve istihdam yaratılması. Nüfusumuz sürekli gençleşiyor. Doğrudur, iyidir Avrupa yaşlanırken biz gençleşiyoruz ama bu gençleşmenin Türkiye'ye refah getirebilmesi, geleceğimizi güvence altına alabilmesi içi hem evlatlarımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım hem de onlara istihdam yaratmamız lazım." diye konuştu.

"Türkiye'nin ordusu güçlüdür"

Türk ordusunun çok güçlü bir ordu olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, bunun binlerce yıllık geçmişe dayandığını kaydetti.

Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ordusu güçlüdür. Binlerce yıllık tarihimizden gelen tertemiz ismimiz dostlara güvence düşmanlara korku kaynağıdır. Türk milletinin üzerinde hiçbir leke yoktur. Ordumuzun gücünü son dönemde diplomasimizin gücüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine sarılıp Osmanlı'dan intikal eden tecrübemizi en iyi şekilde kullanarak Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlarda gösterdik. Bunun kalıcı olması Türkiye'nin hiçbir ekonomik müdahale ile sarsılmaması için ekonomimizin de çok güçlü olması lazım."

"Yargımızın dünya standartlarında güvenilir olmasını sağlamaya gayret ediyoruz"

Yargı olarak yabancı işletmecilerin Türkiye'de yatırım yapması için çalıştıklarını dile getiren Feyzioğlu, Türkiye'de yeterli derecede kaynağın olduğunu ifade etti.

Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Yabancı işletmecilerin gelmesini teminen biz de yargımızın dünya standartlarında güvenilir olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bu yolda çok önemli adımlar atıyoruz çünkü Türkiye'de her şey var. Sanayimizi ona göre kurarsak onu destekleyecek doğal kaynağımız ve genç insan gücümüz var. Jeopolitik ve jeostratejik konumumuz emsalsiz kısaca her şeyimiz var. 200 yıllık da bir demokrasi geçmişimiz var. Bizi hiç kimse Irak, Suriye, Libya, Cezayir, Mısır ve Tunus ile kıyaslayamaz. Biz bir gelenekten geliyoruz ve binlerce yıldır tarih sahnesindeyiz. Bin küsur yıldır da devlet tecrübemiz var. Türkiye Cumhuriyeti de bu tecrübenin taçlanmış, şahlanmış halidir."

"ABD'de önemli gelişmeler yaşandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin başarılı bir görüşme olduğunu değerlendiren Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"ABD ile önemli gelişmeler yaşandı ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının ABD Başkanı ile görüşmesinin hemen arkasından son derece muhalif duruşta gibi görünen ABD'li senatör senatoda bu kanunu blokladı, engelledi. Demek ki başarılı bir görüşme olmuş. Ermeni mezaliminden Erzurumlu çok çekmiştir ve bunu en iyi Erzurumlu bilir çünkü bu mezalim Erzurumluya yöneliktir. Yüzlerce yıldır birlikte yaşayan insanlar dış güçlerin kışkırtmasıyla Türkleri burada yok etmeye kalkmışlardır. Soykırıma uğratılmak istenen Türklerdir. Tarih bu kadar açıkken ABD kongresinde 'Ermeni soykırımı' diye Temsilciler Meclisinde karar alındı."

Erdoğan ve Trump görüşmesinin ardından bu kararın engellendiğini anlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"ABD'nin şunu görmesi lazım. Bir tarafta terör örgütü bir diğer tarafta da dünyanın sayılı ordularından birine sahip ve dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olmaya aday konumu emsalsiz Türkiye Cumruhiyeti Devleti. Bu teröristlerle mi olacaklar yoksa Türkiye ile müttefikliği devam mı ettirecekler. ABD'nin bu yol ayrımına geldiğini düşünüyorum. Türkiye F-35'lerin parasını ödemiştir ve parasını verdiğimiz uçakları ABD hukuk dışı gerekçelerle vermez ise bu silah sistemini dünyaya satamaz. Çünkü yarın öbür gün Hindistan'a satmak istediğinde Hindistan diyecektir ki 'Sen parasını ödemiş olan Türklere mazeret uydurdun ve satmadın ben bunun yerine Rusya'dan SU uçağı alacağım' diyecektir. Ticarette en önemli olan şey ahde vefadır. Söze vefasızlık eden kuşkusuz batar. ABD silah sanayisinin görmesi gereken eğer sözlerine vefasızlık ederlerse uçaklarını kimseye satamazlar. Zararları Türkiye'ye satamamanın çok ötesinde olur."

Türkiye'nin uzun zaman önce ABD'den silah almak için girişimde bulunduğunu ancak sonuçsuz kaldığını anlatan Feyzioğlu, Türkiye'nin bunun üzerine Rusya ile temasa geçtiğini aktardı. Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın ifade ettiği üzere Türkiye müttefik gereği NATO üyesi olması ve ABD ile stratejik bir müttefik olduğunu sanarak hava savunmasını sağlamak amacıyla Patriot füzesini almaya talip olmuştur ve 1,5 sene boyunca mektubumuza dahi cevap verilmemiştir. Türkiye mecburiyetten Rus hava savunma sistemine yönelmiştir doğru da yapmıştır ve devam edecektir. Bu iki sistemin birbiriyle karıştırılmaması lazımdır. NATO'nun bugün yaptığı açıklama önemlidir. 'Biz Türkiye'ye bu konuda karışmayacağız. Türkiye istediği silah sistemini istediği yerden alabilir. NATO silah sistemleri ayrıdır entegre etmeyiz' demiştir. Bizim de entregre etme gibi bir düşüncemiz olmadığını defalarca söyledik."

Türkiye'nin silah sanayisinde gelişim gösterdiğini ifade eden Feyzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz 2023 yılında umut ediyorum hava savunma sistemimiz SİPER'i devreye sokmak. Kötü komşu adamı ev sahibi yaparmış Biz de bu sayede kendi hava savunma sistemlerimizi, dronlarımızı, elektronik harp sanayimizi geliştirdik ve şimdi de Allah'ın izniyle füze sistemlerimizi geliştireceğiz. Toplumumuzu da refaha kavuşturacağız. Bunlar kendi işçimiz ve insanlarımızla yapacağımız sistemler. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi her daim koruyalım. Devletin dini adalettir. Adaletten sapmamamız lazım çünkü tüm terör örgütleri idarelerimizin ve mahkemelerimizin vatandaşa haksızlık yapmasını dört gözle kolluyor. Biz adil yargılama yaparak en iyi hizmeti adil şekilde vatandaşı bürokrasinin çarklarında yormadan sorununu çözerek doğru yolda ilerleyeceğiz ve terör örgütlerine Allah'ın izniyle pirim vermeyeceğiz."

Erzurum Valisi Okay Memiş de Feyzioğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Ziyaretin ardından Feyzioğu ve Memiş birbirlerine hediye takdim etti.