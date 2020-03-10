- Metin Feyzioğlu: "Ben Türkiye'den umutluyum"

SAMSUN - Hukuk devleti mücadelesinin bitmeyen bir mücadele olduğunu belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Verilebilecek en büyük zarar gençlere umutsuzluk aşılamaktır. Ben Türkiye'den umutluyum" dedi.

Türkiye Barolar Birliği ve Samsun Barosu iş birliğinde düzenlenen programda Samsun'da meslekte 40, 50 ve 60. yılını dolduran avukatlara plaket verildi. Programda Samsun Baro Başkanı Avukat Kerami Gürbüz, "Evin büyüğü nimettir, evin küçüğü ziynettir. Biz kocaman bir haneyiz aileyiz. Bugün plaketlerini takdim edeceğimiz çok değerli üstatlar sizler bizim büyüklerimizsiniz. Bu kocaman ailenin velinimetlerisiniz" diyerek açılış gerçekleştirdi.

Madalya takdim töreninde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise, "Kıdem arttıkça sabır oranında bir düşme olur. Ülkenin daha refah içinde, hukukunun daha arzu ettiğimiz seviyede olmasını isterken sabırsızlanıyoruz. Oysa hukuk devleti mücadelesi bitmeyen bir mücadele. Kimimiz göreceğiz, kimimiz de olacağını bileceğiz ama en büyük yanlışlık, verilebilecek en büyük zarar gençlere umutsuzluk aşılamaktır. Ben umutluyum. Türkiye'den umutluyum. Yanlışlar var, eksikler var, iyi işler var, kötü işler var, iyi işlerin altından bizi aşağıya çekenler var. Bunların yekününe baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz, hep birlikte ilerlemeyi göreceğiz. Bunun için mücadele etmeye devam etmemiz lazım. Mücadelede umutsuzluk olmaz. Bize taşıyacak bir bayrak ve sarılacak bir umut verdiğiniz için büyüklerime en içten dileklerimi sunuyorum" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak da, "Bu güzel ülkenin birliği ve beraberliği için çocuklarımızın geleceği için bir duruş sergilemek durumundayız. Hep söylüyoruz. Ülkemiz Suriye'de çok ciddi bir operasyon durumunda. Allah'a şükür ateşkes sağlandı. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bizim kültürümüzde şöyle bir usul vardır: Bir konu ailede de kurumda da tartışılır. Ama karar verildikten sonra artık o kararın arkasında durulur. Devletimiz Suriye'de operasyon kararı almışsa 'orada ne işimiz vardı' demenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu dediğiniz zaman oradaki Mehmetçiğin manevi kuvvetini, onun dayanıklılığını ve cesaretini kırıyorsunuz. Bu direkt düşman kuvvetlerine güç vermektir. Allah korusun" ifadelerini kullandı.

Plaket takdim törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Merih Dinçer, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceylan ile Samsun Barosuna kayıtlı çok sayıda avukat katıldı.