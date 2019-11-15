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Metin Feyzioğlu: (Eskişehir'deki gazetecinin uğradığı saldırı) "Bu sadece bir gazetecinin uğradığı...

7 saat önce

Metin Feyzioğlu: (Eskişehir'deki gazetecinin uğradığı saldırı) "Bu sadece bir gazetecinin uğradığı bir saldırı olarak kabul edilemez" "Eskişehir Başsavcılığı ve Eskişehir Barosu konuyla ilgili üst düzey ilgiyi gösteriyordur"RİZE - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu, geçtiğimiz...

Metin Feyzioğlu: ( Eskişehir'deki gazetecinin uğradığı saldırı) "Bu sadece bir gazetecinin uğradığı bir saldırı olarak kabul edilemez"

"Eskişehir Başsavcılığı ve Eskişehir Barosu konuyla ilgili üst düzey ilgiyi gösteriyordur"

RİZE - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu, geçtiğimiz gün Eskişehir'de saldırıya uğrayan gazeteci Hakkı Sağlam'ın olayı hakkında, "Bu sadece bir gazetecinin uğradığı bir saldırı olarak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün Eskişehir'de Hakkı Sağlam isimli gazetecinin uğradığı saldırının ardından, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehir Başsavcılığı ve Eskişehir Barosu konuyla ilgili üst düzey ilgiyi gösteriyordur." ifadelerini kullandı.

Başkan Feyzioğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu sadece bir gazetecinin uğradığı bir saldırı olarak kabul edilemez. Muhakkak suretle Eskişehir Başsavcılığı gerekli ilgiyi gösteriyordur. Yine aynı şekilde Eskişehir Baromuzda katkıda bulunacaktır. Saldırganlar yakalanmıştır. Onların tutuklanıp ardından en ağır cezaya çarptırılması lazımdır. Basın özgürlüğü bunu gerektirir. Buradan sadece Hakkı Sağlam beye değil tüm basın camiasına geçmiş olsun temennilerimi gönderiyorum."

Metin Feyzioğlu: (Eskişehir'deki gazetecinin uğradığı saldırı) Bu sadece bir gazetecinin uğradığı...

Metin Feyzioğlu, Eskişehir, Başsavcı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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