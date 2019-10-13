Son Dakika Haberleri: Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret
Son Dakika 3. Sayfa Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret

Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret

8 dakika önce

Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaretŞANLIURFA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Akçakale'de Barış Pınarı harekatını takip eden gazetecileri ziyaret etti.

Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret

ŞANLIURFA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Akçakale'de Barış Pınarı harekatını takip eden gazetecileri ziyaret etti.

Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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