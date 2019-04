Metin Feyzioğlu: "Süreç Tamamlanacak"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili YSK'nın sürdürdüğü süreç ve mazbata konusu ile ilgili net konuştu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili YSK'nın sürdürdüğü süreç ve mazbata konusu ile ilgili net konuştu. "Süreç tamamlanacak" diyen Feyzioğlu, "Süreç tamamlanmadan, bakın mazbatayı biz barolar vermiyoruz. YSK'da kabul edilmiş olan itirazların gereği yapılmakta" dedi.



Edirne Barosu Konferans Salonu'nda, stajyer avukatlara verilen eğitim programlarına katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, program öncesi basın mensuplarına, İstanbul'da devam eden seçim süreci ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 'KHK ile kamudan ihraç olan öğretmenleri belediyede zabıta yapacağım' ifadeleri ile ilgi açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu'na, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Amasya, Sakarya, Trabzon baro başkanları da eşlik etti.



"Kabul edilmiş olan itirazların gereği yapılmakta"



Feyzioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili YSK'nın sürdürdüğü süreç ve mazbata konusunda yaptığı açıklamada, "Süreç tamamlanacak. Süreç tamamlanmadan, bakın mazbatayı biz barolar vermiyoruz. Mazbatayı, Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreci tamamlandıktan sonra, şu an çünkü kabul edilmiş olan itirazların gereği yapılmakta. O itirazlar 'kabul edilseydi, edilmeseydi' diyebilirsiniz ayrı konu ama şu an bazı itirazlar kabul edilmiş. Kabul edildiğine göre, gereği, devamı geliyor bunun. Ama burada İstanbul'daki tüm seçimlerin yenilenmesi anlamında, sandık kurullarının örgütlü bir faaliyetin içinde olduğu iddiası ile seçmen listelerinde büyük sahtecilik olduğu iddiası Türkiye'de sadece bu seçimi değil, bundan önce kazanılmış ve kaybedilmiş siyasi partiler açısından tüm seçimleri hem Türkiye'de hem de dünyada sorgulatır. Bunu bugün iddia olarak dile getirenler, 'dün de' diye başlayan cümleleri duyarlar. ve dünyadan bize derler ki o zaman, 'Ee bir önceki seçimde ne oldu? Ondan önceki seçimde de ne oldu?' derler. Tüm seçimler Türkiye'de tartışmaya açılır. ve bundan sonra da Türkiye'de seçimin çivisi tutmaz" dedi.



"Seçimler ülkeye bayram getirir"



Feyzioğlu, "Size şöyle söyleyeyim; sandıkta görev yapacak sandık kurulu başkanı ve üyesi bulamaz hale geliriz. İnsanlar evlerinde zile basılıp, 'burada filanca oturuyor mu?' diye bir tahkikat altına alındıklarında, verdikleri oydan dolayı 'acaba devlet kendilerini izliyor mu?' diye korkarlar. Endişe ederler. Seçimler ülkeye bayram getirir, getirmelidir, bayram. İşte bu bayramı artık YSK bir an önce işlerini bitirsin, bu bayramı hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.



"Yargının vereceği bir karara doğru gider"



8 Mart 2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başlayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmenleri zabıta olarak işe alacağı iddiası ile ilgili de konuşan Feyzioğlu, "Duymadım o açıklamayı. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname var. Bu OHAL KHK'sı. OHAL KHK'sına göre kamudan ihraç edilmiş olan kişilerin tekrar kamu görevinde çalıştırılmasına bir engel var. Ama denilebilir ki, 'OHAL KHK'ları, OHAL döneminde geçerlidir. Geçerliliği kalmamıştır' denilebilir, denilmeyebilir. Yargının vereceği bir karara doğru gider. Enine boyuna düşünülmesi lazım. Türkiye artık her sorununu aşmak zorunda. Yani o ara dönem sorunlarını da huzur içerisinde aşmak zorunda. Görürüz böyle de bir şey olursa" dedi. - EDİRNE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı

Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı

Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu

YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı