Metin Feyzioğlu: Yargı reformu paketini 15 gün içerisinde çıkartmamız gerekiyor

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Dövizdeki dalgalanma nedeniyle ahududu fiyatları yüzde yüz zamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi

Türkiye'de alkol AB'ye göre yüzde 63 daha pahalı

Kurban kesecekler dikkat! Bu kurallara uymayanlara 72 bin TL'ye kadar ceza kesilecek