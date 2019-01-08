Metin Göktepe Mezarı Başında Anıldı

23 yıl önce gözaltındayken hayatını kaybeden gazeteci Metin Göktepe, Esenler'de bulunan Kemer Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.

23 yıl önce gözaltındayken hayatını kaybeden gazeteci Metin Göktepe, Esenler'de bulunan Kemer Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Metin Göktepe için düzenlenen anma törenine Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'ın da aralarında bulunduğu gazeteciler katıldı.



Meryem Göktepe " Metin'in dostları arkadaşları bizim için 23 yıldır burada olmak Metin ile buluşmak ve o günden bugüne gazeteciliğin geldiği nokta ve demokrasinin nerede olduğuna ışık tutmak için Metin ile buluşuyoruz. Her yıl 8 Ocak'ta Metin'in dostları ile bir araya geliyoruz. Buraya gelen dostlarına teşekkür ediyorum." dedi. - İstanbul

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