Son Dakika Haberleri: Metin Gündoğdu: "31 Mart Bekâ Seçimidir"

Metin Gündoğdu: "31 Mart Bekâ Seçimidir"

1 saat önce

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 31 Mart seçimlerinin bir beka meselesi olduğuna dikkat çekerek, "31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye ve MHP'ye seçimi kaybettirme çabası var. Bu çabaya yönelik çalışma Türkiye'de değil dışarıda planlanmıştır" dedi.

Metin Gündoğdu:
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 31 Mart seçimlerinin bir beka meselesi olduğuna dikkat çekerek, "31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye ve MHP'ye seçimi kaybettirme çabası var. Bu çabaya yönelik çalışma Türkiye'de değil dışarıda planlanmıştır" dedi.

Millet İttifakı adı altında toplanan partilerin 'Zillet İttifakı' oluşturduğunu, HDP'nin de bu ittifakın gizli ortağı olduğunu belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye ve MHP'ye Türkiye genelinde kaybettirme planı var. Bu plan Türkiye'de değil dışarıda planlanmış bir oyun. 'Biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyen HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli oynanan oyunu 'Biz Kürdistan'da kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' sözüyle bunu itiraf etti. Bunlarla omuz omuza yürüyen ne yaptığının farkında mı?" diye tepki verdi.

Türkiye sınırları içerisinde Kürdistan diye bir bölge asla olmadığını vurgulayan Gündoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 'Kürdistan' diye bir yer yok, olamaz. Bu ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Ama hiçbir CHP'li buna itiraz etmiyor. Aksine CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu PKK'lı teröristlerin cenaze törenine katılıyor. Atatürk'ün kurduğu partiyi ne hale getirdiler. Bu yüzden 31 Mart seçimleri beka meselesidir" şeklinde konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Metin Gündoğdu, Gündoğdu, Politika
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