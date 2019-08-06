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Metin Gündoğdu: "Bölge hastanesi mutlaka yapılacak"

52 dakika önce

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu'ya 900 yataklı bölge hastanesinin mutlaka kazandırılacağını söyledi.

Metin Gündoğdu:
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu'ya 900 yataklı bölge hastanesinin mutlaka kazandırılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret eden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Başta şehir hastanesi olmak üzere, Ordu'daki sağlık yatırımlarının güncel durumlarını konuştuk" dedi.

Ordu Bölge Hastanesiyle ilgili çalışmaların Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından titizlikle takip edildiğini ve Ordu'nun sağlık hizmetleriyle ilgili problemlerinin çözümüne dair çalışmaların hızlandırıldığını vurgulayan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Sayın Bakanımız yakın bir tarihte Ordu'yu ziyaret edeceğini dile getirdi. Ordu Bölge Hastanesinin bölgede etkili ve donanımlı bir hastane olacağını, 900 yataklı tek kişilik odalarla modern bir hastanenin Ordu'ya kazandırılacağını söyledi. Sağlık Komisyonu Başkanımız ve Ordu Milletvekilimiz Şenel Yediyıldız'ın da hastane çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Sağlık Bakanımız; Ordu Milletvekillerimizle birlikte, Cumhurbaşkanımızın Ordu'ya geldiğinde söz verdiği hastaneyi, Orduluların ve bölgedeki hemşehrilerimizin hizmetine sunacaklarını dile getirdi" diye konuştu.

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, Bakan Koca'ya Ordudaki hastanelerin fiziki şartlarının çok iyi olmadığını ve bir an önce Ordulu hemşehrilerimizin sağlık alanındaki problemlerinin çözülmesi gerektiğini aktardığını ifade etti. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
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