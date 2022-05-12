Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı - Son Dakika
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Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı

12.05.2022 16:38
Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi, emekli yüzbaşı Metin Gürcan, tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi, Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi, emekli yüzbaşı Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nisan 2020'de başlattığı soruşturma kapsamında; "askeri ve siyasi casusluk" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçlamaları ile 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

BUGÜN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İlk duruşmada Gürcan hakkındaki yargılamanın kapalı olarak sürdürülmesine karar verilmişti. Yargılama, bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşma ile devam etti. Mahkeme, Gürcan'ın tahliyesine karar vermişti.

Metin Gürcan'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

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Metin Gürcan, Güncel, Son Dakika

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