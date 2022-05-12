Metin Gürcan Cezaevinden Salıverildi - Son Dakika

"Askeri ve siyasi casusluk" yaptığı iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın, mahkemenin tahliye kararının ardından dün gece Sincan Cezaevi'nden salıverildi.

"Askeri ve siyasi casusluk" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçlamasıyla yaşam boyu hapis cezası istemiyle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması süren DEVA Partili Metin Gürcan dün yapılan duruşmada tahliye edilmişti. Kararın ardından Gürcan dün gece Sincan Cezaevi'nden çıktı.

Gürcan'ın tahliye kararına savcılık dün itiraz etti. Savcılık itirazının Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karara bağlanması bekleniyor.