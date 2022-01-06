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Metin Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika

Metin Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi

06.01.2022 15:48
Metin Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hakkında 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Gürcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Teknik ve fiziki takibe alınan Gürcan, önce İstanbul'da gözaltına alınmış sonrasında Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gürcan, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gürcan hakkındaki tutuklama sebebi ise 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçlaması olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan iddianamede Metin Gürcan'ın, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri yurt dışındaki görevlilerle paylaştığı anlatıldı. Yurt dışı kaynaklı kişilerle yaptığı görüşmelerin de ortaya çıktığı belirtilirken bu şahıslara ilişkin elde edilen görsellere de yer verildi. Tamamlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. - ANKARA

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Ankara Başsavcılığı, Metin Gürcan, Deva Partisi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metin Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metin Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika
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