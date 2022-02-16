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Metin Gürcan "casusluk" davasına ilişkin yayın yasağı alındı - Son Dakika

Metin Gürcan "casusluk" davasına ilişkin yayın yasağı alındı

16.02.2022 15:19
Metin Gürcan "casusluk" davasına ilişkin yayın yasağı alındı

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın yargılanacağı "casusluk" davasına ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın yargılanacağı "casusluk" davasına ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

Gürcan hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla, zincirleme biçimde temin etme ve açıklama" suçlarından düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

İki ayrı suçtan müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talep edilen Gürcan, 30 Mart'ta Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Gürcan'a ilişkin haberler üzerine mahkeme, yayın yasağı kararı alarak, durumu RTÜK'e bildirdi.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeden, yargılamanın kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme, bu talebe ilişkin kararını ilk duruşmada açıklayacak.

Soruşturma süreci

Sanık Metin Gürcan, soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklandı. Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için iade edilmişti.

Bunun üzerine Başsavcılık, Gürcan ile yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını, Milli Savunma Bakanlığından sormuş ve Bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianameyi mahkemeye göndermişti.

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Metin Gürcan, Cumhuriyet, Demokrasi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metin Gürcan 'casusluk' davasına ilişkin yayın yasağı alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metin Gürcan "casusluk" davasına ilişkin yayın yasağı alındı - Son Dakika
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