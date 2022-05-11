Metin Gürcan'ın Avukatı Şahin: Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Bilgi ve Belgelerin Devletin Gizli Sırrı Niteliğinde Olmadığını... - Son Dakika

DEVA Partili Metin Gürcan'ın tahliyesine ilişkin bilgi veren avukatı Yusuf Şahin, iddianamedeki suçlamalara ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın görüşünün dava dosyasına girdiğini söyledi. Şahin, "Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirmede, mahkemeye Metin Gürcan'ın paylaştığı iddia olunan bilgi ve belgelerin devletin gizli sırrı niteliğinde olmadığı, bunların daha önce basın yayın organlarında ve internet ortamında defaten paylaşıldığı belirtilmiş ve bu kapsamda suçun oluşmayacağı ifade edilmiştir" dedi.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi, emekli yüzbaşı Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nisan 2020'de başlattığı soruşturma kapsamında; "askeri ve siyasi casusluk" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçlamaları ile 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

İlk duruşmada Gürcan hakkındaki yargılamanın kapalı olarak sürdürülmesine karar verilmişti. Yargılama, bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşma ile devam etti. Mahkeme, Gürcan'ın tahliyesine karar verdi.

Müvekkili Metin Gürcan'ın tahliyesine ilişkin bilgi veren avukatı Yusuf Şahin, iddianamedeki iddialara ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın görüş bildirdiğini aktararak, "Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirmede, mahkemeye Metin Gürcan'ın paylaştığı iddia olunan bilgi ve belgelerin devletin gizli sırrı niteliğinde olmadığı, bunların daha önce basın yayın organlarında ve internet ortamında defaten paylaşıldığı belirtilmiş ve bu kapsamda suçun oluşmayacağı ifade edilmiştir" diye konuştu.

Mahkemenin Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği görüşlere istinaden tahliyeye karar verdiğini aktaran Şahin, tahliyeye ilişkin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da telefon ile bilgi verdiğini söyledi. Şahin, "Hepimizin Metin beyin suçsuz olduğunu bildiğimiz için tahliyesi bizi şaşırtmadı, Ali Bey de bu durumdan memnuniyet duydu" dedi.

Şahin, Gürcan dosyasına ilişkin "İddianame kısa sürede çöktü" diye yorum yaptı.

Gürcan'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 4 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.