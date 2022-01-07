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Metin Gürcan'ın, Türkiye'nin Suriye politikası hakkında bilgi sızdırdığı öğrenildi - Son Dakika

Metin Gürcan'ın, Türkiye'nin Suriye politikası hakkında bilgi sızdırdığı öğrenildi

07.01.2022 01:16

Hakkında 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan DEVA partili Metin Gürcan'ın, Türkiye'nin Suriye politikası ve S-400'ler hakkında yabancı devlet görevlilerine bilgi sızdırdığı öğrenildi. Gürcan'ın yabancı devlet görevlilerine sızdırdığı bilgilerle ilgili detaylar, hazırlanan iddianamede yer aldı.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Gürcan, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilerek, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandı. Gürcan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YABANCI DEVLET GÖREVLİSİNE SURİYE'DEKİ TÜRK ASKERİNİN SAYISINI VERMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede, Gürcan'ın teknik takip sonucu Şubat 2021'de görüştüğü yabancı devlet görevlisine Suriye'nin İdlib kentindeki yapılanmayı Türk askerlerinin Suriye'deki sayısı veya görevi hakkında detaylı bilgi verdiği iddianamedeki bilgiler arasında yer aldı.

Metin Gürcan'ın, Türkiye'nin Suriye politikası hakkında bilgi sızdırdığı ortaya çıktı

"TÜRK ASKERİNİN YURDA DÖNMESİNİ RUSYA'YA BAĞLADI"

Suriye'den Türkiye'ye dönen askeri birliklerin Rusya'nın güneyden zorlaması olduğunu iddia eden Gürcan, yaptığı görüşmelerde, "Türkiye'nin Suriye'ye ilave askeri birlikler göndermeyecek, orada yaklaşık sekiz bin Türk askeri var. Askeri rotasyon amacıyla konumlar değiştirildi. İşin aslına bakıldığında Suriye'de Türk kuvvetlerinin sayısı azaltıldı. Bir çok görev yeri kapatıldı ve askerler Türkiye'ye döndü, bunun nedeni Rusların güneyden zorlaması. İdlib'deki bir çok kişi 2021 yılının sonuna kadar Rusya'nın Esad Kuvvetleriyle koordineli bir operasyon yapacağından endişe duyuyor. 2021 yılı içerisinde İdlib'de her şeyin son bulacak, İdlib'e yatırım yapılmıyor herkes bu operasyonu bekliyor" dediği iddianamede yer aldı.

"S-400'LER ANKARA'DA BİR DEPODA TUTULUYOR"

Gürcan'ın faaliyetleri hakkında savcılık kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde iddianamede yer alan ifadelerde, "S-400'ler Ankara'da bir depoda tutuluyor. Ankara dışına çıkarmak imkansız görülüyor. Sadece sistemler test edildi, bu rutin bir test ve anlaşmanın bir parçası. Test atışları yapılmazsa ödeme yapılmayacak, her iki batarya şu anda Ankara'da bulunuyor. Bataryalardan bir tanesi bile operasyonel amaçla Ankara dışına çıkartılması ABD için ilk kırmızı çizgi ve ikinci kırmızı çizgi de sistem radarlarının çalıştırılması" bilgileri dikkat çekti.

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Türkiye, Suriye, İdlib, S 400, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metin Gürcan'ın, Türkiye'nin Suriye politikası hakkında bilgi sızdırdığı öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metin Gürcan'ın, Türkiye'nin Suriye politikası hakkında bilgi sızdırdığı öğrenildi - Son Dakika
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