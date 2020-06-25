Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı - Son Dakika

Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı

"Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan yargılandığı davanın duruşmalarına katılmayan yazar Metin Hara hakkında, zorla getirme kararı çıkarıldı.

"Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan yargılandığı davanın duruşmalarına katılmayan yazar Metin Hara hakkında, zorla getirme kararı çıkarıldı.

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İstanbul 16. Asliye ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Metin Hara katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Hara'nın avukatı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle duruşmaya katılmak istemeyen müvekkilini bir sonraki celsede hazır edeceklerini söyledi.

Mahkeme, çağrıldığı halde ilk duruşmaya da katılmadığını dikkate alarak Hara hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma ertelendi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Temmuz 2017'de Hara hakkında BİMER'e şikayette bulunulduğu, tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığının bildirildiği anlatılıyor.

İddianamede, BİMER ihbarı üzerine Hara'nın sahibi olduğu "İnsanagüven" isimli danışmanlık şirketini inceleyen Beşiktaş Kaymakamlığının, şirketin faaliyet izninin bulunmadığını, Hara'nın hekim diploması olmadığını, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikası olmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullandığını tespit ettiği aktarılıyor.

İş yerini mühürleyen kaymakamlığın Hara hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ifade edilen iddianamede, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olan Hara'nın, "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı kaydediliyor.

İddianamede, Hara'nın, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25. maddesindeki "diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi, Metin Hara, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:57 Kaynak: AA

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