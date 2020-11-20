Metin Hara "Tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla hakim karşısında - Son Dakika

Metin Hara "Tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla hakim karşısında

20.11.2020 11:54
Metin Hara

Ünlü model Adriana Lima ile bir süre yaşadığı aşk ile konuşulan, konuşmacı-yazar Metin Hara, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifade verdi.

Ünlü model Adriana Lima ile bir süre yaşadığı aşk ile konuşulan, konuşmacı-yazar Metin Hara,  "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifade verdi. Kendini "enerji uzmanı, tamamlayıcı tıp uzmanı olarak tanıttığı" iddiasını reddeden Metin Hara, "14 yıldır bu işi yapıyorum, magazinsel haberler çıktıktan sonra ilginç bir şekilde kendimi burada buldum" dedi.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Metin Hara katıldı. Şikayetçi Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün avukatı da duruşmada hazır bulundu. Kimlik sorgusunda, yazar-konuşmacı ve fizyoterapist olduğunu belirten Metin Hara, aylık gelirinin 15-20 bin lira olduğunu belirtti. Hara savunmasında, "Fizyoterapist lisansına sahibim. Hastalık dışında yapabileceğimiz bazı şeyler de vardır. Ben Sufi nefesi dediğimiz, aparatsız, yan etkisiz, bilimsel olarak kanıtlanmış bir teknik uyguluyorum. Öğretilen tekniğin amacı, hastalıkları iyileştirmek değil. İyilik halini artırmaktır. Bahsi geçen teknikle ilgili Türkiye'nin lider hastanesinde bilimsel makale hazırlanmıştır. Bunu da ibraz edebilirim. Yaklaşık 14-15 yıldır süre gelen bu etkinliklerimizde katılımcılarımızdan  tıbbi tedavi yerine geçmediğine dair ıslak imzalı onay belgesi alınmaktadır. Bu etkinlikler devlet kurumları, birçok üniversitede, bir çok firmada ve tıbbi sempozyumlarda verilmiştir. Tek bir şikayet konusu olmamıştır. Etkinliklere katılanlar arasında yaş, hastalık, şikayet olarak bir benzerlik yoktur. Yıllardır mesleğimi etik olarak yaptım. Hiçbir teknik aparat, besin takviyesi pazarlanmamış, satılmamıştır. Böyle bir durumda nasıl bir tedavi, teşhis uygulayabileceğimi bilmiyorum. Benzer konularda birçok etkinlik yapan insanın, birçok kanun ihlali yaptığını görmüşken böyle bir durumun içinde olmam beni yaralamıştır. Basında 'diploması yok, işyeri mühürlü' şeklinde yapılan haberler de itibarımı zedelemiştir" dedi.

Hakimin, "Kendinizi enerji uzmanı, tamamlayıcı tıp uzmanı olarak tanıttınız mı?" sorusunda Hara, "Ben bu şekilde tanıtmam" dedi. Hakimin, "düşünce gücüyle tedavi iddiasını" sorması üzerine de Hara, "Tedavi iddiasında bulunmadım ama iyilik halini anlatabilirim" diye cevap verdi. Bir televizyon programında "migren ataklarını azalttığını söylediği" iddiasına da Metin Hara, "Yüzlerce programa çıktım. Ciddi anlamda söylediklerime dikkat etmeye çalışırım. 14 yıldır bu işi yapıyorum, magazinsel haberler çıktıktan sonra ilginç bir şekilde kendimi burada buldum" dedi.

"İŞYERİ MÜHÜRLENMEMİŞTİR"Hara'nın avukatı Serdar Öktem, "Müvekkilimin işyeri mühürlenmemiştir. CİMER'e yapılan bir ihbar sonrası dava açılmıştır. Herhangi bire bir şikayet söz konusu değildir. Dava açılması bile yersizdir. Bin kişilik seminerler vermiştir. Tamamlayıcı tıptan söz etmesi mümkün değildir. İşyerinde şarkıcı Gökhan Kırdar çalışıyordu, masal okuyucular vardı, yoga uzmanları vardı. Bu şahısların tedavi vermediği baştan anlaşılıyor" dedi.

TANIKLAR DİNLENECEKŞikayetçi Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü avukatı, "Sanığın herhangi bir alanda doktora yapıp yapmadığını" sorması üzerine, Metin Hara, "Fizyoterapist olarak lisans eğitimim var" dedi. Hakimin sorusu üzerine "İnsana Güven Eğitim ve Danışmanlık" adlı işyerinin kapandığını söyleyen Hara, işyerinde 16-18 kişinin çalıştığını belirtti.  Mahkeme, işyerinde çalışanların tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORİddianamede, Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü "şikayetçi" sıfatıyla yer alıyor. İddianameye göre 13 Temmuz 2017'de BİMER'e Metin Hara'nın şikayet edilmesi üzerine, ihbarın Beşiktaş Kaymakamlığı'na gönderildiği, kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara'nın sahibi olduğu "İnsanagüven" isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullandığı tespitiyle işyeri o dönem mühürlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İnternet üzerinde yapılan araştırmada da Metin Hara'nın kendisini "fizyoterapist, enerji uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanı" olarak tanıttığı, eğitimler düzenlediği, seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, tedaviye yardımcı olduğu gibi beyanlarda bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Metin Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi. Suçlamaları reddeden Metin Hara'nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilen iddianamede, "Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Metin Hara, davanın ikinci duruşmasına katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı.


- İstanbul

Adriana Lima, Metin Hara, Beşiktaş, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metin Hara 'Tabip unvanını takınmak' suçlamasıyla hakim karşısında - Son Dakika


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