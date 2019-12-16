Metin Hara'ya büyük şok! İş yeri mühürlendi 6 ay hapsi isteniyor... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Metin Hara'ya büyük şok! İş yeri mühürlendi 6 ay hapsi isteniyor... - Son Dakika Magazin

Metin Hara'ya büyük şok! İş yeri mühürlendi 6 ay hapsi isteniyor...

6 saat önce

BİMER'E ŞİKAYET EDİLDİAdriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran yazar Metin Hara, kendi kendini 'doktor' ilan edince, savcılığa ihbar edildi.

Metin Hara'ya büyük şok! İş yeri mühürlendi 6 ay hapsi isteniyor..., System.String[]

BİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ


Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran yazar Metin Hara, kendi kendini 'doktor' ilan edince, savcılığa ihbar edildi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Metin Hara'yı BİMER'e şikayet etti.


'FELSEFEMİ ANLATIYORUM'


Soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlendi. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı.

Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi, Adriana Lima, Metin Hara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:17 
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