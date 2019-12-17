Metin Hara'ya şok! 5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Metin Hara'ya şok! 5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika Magazin

Metin Hara'ya şok! 5 yıla kadar hapsi istendi

6 saat önce

DÜŞÜNCE gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları bulunan Metin Hara'nın "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Metin Hara'ya şok! 5 yıla kadar hapsi istendi, System.String[]

DÜŞÜNCE gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları bulunan Metin Hara'nın "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekim 2019'da hazırlanan iddianamede, Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi.


İŞYERİ MÜHÜRLENDİ


İddianamede, 13 Temmuz 2017'de BİMER'e yapılan ve Hara'nın, tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığı ihbar da hatırlatıldı. İddianamenin devamında bu ihbar üzerine Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği de anlatıldı.


Kendisini doktor diye tanıtmadı


Metin Hara'nın avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:


"Metin Hara herhangi bir ortamda kendini doktor olarak tanıtmış değildir. İşyerinin Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlediği iddiası da gerçek dışıdır. Hara bu şekilde gerçek dışı bir haberle basında yer almaktan büyük bir üzüntü duymaktadır. 2017 senesinde yaşanan ve yargılaması devam eden bir konu ile ilgili olarak kamuoyu nezdinde müvekkili mahkum eden yayınlar yapılması hukuka aykırıdır. Süreç sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Hara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:54 
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