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Metin İlhan: "CHP, duruşunu dayanışma içerisinde sergileyecek"

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 96. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, "Cumhuriyet Halk Partisi ilk günden bu güne olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan vazgeçilmez değerleri ve ilkeleri ışığında ilerleyişini sürdürecektir" dedi.

Metin İlhan:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 96. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, "Cumhuriyet Halk Partisi ilk günden bu güne olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan vazgeçilmez değerleri ve ilkeleri ışığında ilerleyişini sürdürecektir" dedi.


CHP Milletvekili İlhan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında, ulusumuzun egemenliği ve tam bağımsızlığı için atılan adımlarda, verilen mücadelelerde; halkımızın, özgürlüğünü ve refahını koruyarak, ülkemizin modern, çağdaş, aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyişini her daim devam ettirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi, her alanda mücadeleci ve dayanışma içerisindeki duruşunu sergileyecektir. Demokratik ve uygar bir toplumun varlığını korumayı amaçlayan, ülkemizin gelişmesi daha da ileriye taşınması için eşitlik, adalet, insan hakları, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde ilerleyişin devam edeceğine olan inancımla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Metin İlhan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:01 Kaynak: İHA
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