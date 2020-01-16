Metin İyidil'e beraat ve tahliye veren heyete inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metin İyidil'e beraat ve tahliye veren heyete inceleme - Son Dakika

Metin İyidil'e beraat ve tahliye veren heyete inceleme

15 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi heyetinin görev yerleri değiştirildi.

Metin İyidil'e beraat ve tahliye veren heyete inceleme, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi heyetinin görev yerleri değiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan Metin İyidil hakkında, beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesinin başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlatıldı.

Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek. Teftiş Kurulu, konuyla ilgili bir kusur olup olmadığını inceleyecek.

Konunun önemi nedeniyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesinin başkan ve üyelerinin başka illerde görevlendirilmelerinin uygun görüldüğü de belirtildi.

Tahliye olup tekrar gözaltına alınmıştı

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmişti.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi ise İyidil hakkındaki hükmü kaldırarak, İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti.

Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. İyidil, karar üzerine bu sabah Çankaya'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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