Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarılan eski korgeneral Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli...

Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarılan eski korgeneral Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, polisin çalışmaları sonucunda eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı İyidil'in dün Angora Evleri'nde kaldığı evden, Çiğdem Mahallesi'ndeki başka bir eve gittiği tespit edildi.

Ekipler, hakkında yakalama kararı çıkarılan İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan yeğeni B.Ö. ve eşi E.Ö. ile avukatı A.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden B.Ö'nün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu olduğu öğrenildi. İyidil'in yakalandığı evin de Özdemir'in bir yakınına ait olduğu bildirildi.

İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, 14 Ocak'ta İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti.

Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine İyidil, bu sabah gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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