Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen, ancak itiraz üzerine tekrar tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin...

Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen, ancak itiraz üzerine tekrar tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İyidil'i kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yeğeni B.Ö. ve eşi E.Ö. ile avukatı A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada savcıya ifade veren şüpheliler serbest bırakıldı.

Şüphelilerden B.Ö'nün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu, İyidil'in yakalandığı evin ise Özdemir'in bir yakınına ait olduğu tespit edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski EDOK komutanı Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı
FETÖ firarisi Hakan Şükür'den Uber açıklaması: Keyif için yapıyorum Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]