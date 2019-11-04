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Son Dakika Yaşam Metin Karakuyu vefat etti

Metin Karakuyu vefat etti

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 1989-1999 yılları arasında iki dönem Belediye Başkanlığı görevini yapan, İnşaat Mühendisi Metin Karakuyu ( 57) hayatını kaybetti.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, 1989-1999 yılları arasında iki dönem Belediye Başkanlığı görevini yapan, İnşaat Mühendisi Metin Karakuyu ( 57) hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü belirtilen Karakuyu'nun, soyadını taşıdığı Simav Dç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti


Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 19, 20, ve 21'inci dönem milletvekili ve Sağlık Bakanı olarak görev yapan merhum Prof. Dr. İsmail Karakuyu'nun kardeşi olan Karakuyu evli ve 2 çocuk babasıydı.


Karakuyu, Merkez Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası çok sayıda vatandaşın katılımıyla, Yenimahalle Kabristanı'nda toprağa verildi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:46 Kaynak: İHA
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