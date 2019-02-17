Son Dakika Haberleri: Metin Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Metin Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Taverna müziğinin usta ismi Metin Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

Metin Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Taverna müziğinin usta ismi Metin Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçıyı sevenleri yalnız bırakmadı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, Kanser tedavisi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden taverna müziğinin usta ismi Metin Kaya (58) son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine sanatçıyı eşi Candan Kaya, sanatçı arkadaşları Ahmet Selçuk İlkan, Sami Aksu, Bayram Kaya, Metin Güloğlu, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Taziyeleri eşi Candan Kaya kabul etti. Kaya, "Sıkıntılı bir dönem geçirdik ama en azından son anları iyi geçti. Hiçbir şey hissetmedi. Çok iyiyken bir anda şoka girdi. Hiç fark etmeden gitti, kaybettik. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hiç anlamadan hissetmeden gitti. Çok iyiyken birdenbire gitti." dedi.

Sanatçının yakın arkadaşı şair Ahmet Selçuk İlkan da "O benim gerçekten değerli bir kardeşimdi. Benim için çok özeldi, vazgeçilmezdi. Son yıllarda maalesef bu hastalıkla çok boğuştu. Ama çok iyiydi morali. Hayata bakış açısı çok iyiydi, dünyaya bakış açısı çok iyiydi. Şu anda kalbimizde. Ebediyen yaşayacak. Sevenleri burada. Mukadderattır ölüm ama çok erken kaybettik. Her erken ölüm bizim için çok daha acı oluyor. Ama en büyük avuntumuz, çok güzel anılarımız, hatıralarımız var. Çok özel şarkılarımız var, hayata bıraktıkları. Çok sevgili eşi var, sevenleri var ailesi var onlarla avunacağız. Yapacağımız tek şey var, kadere inanmak inanıyorum ki o yüce yaradanımızın cennetinde yaşayacak. Bizim dualarımızla yaşayacak. Kalbimizde yaşayacak. Ailesinin, sevdiklerinin acısını paylaşıyoruz burada. Ne kadar paylaşabiliriz bilmiyorum, kelimeler yetersiz. Allah rahmet eylesin. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

Sanatçının cenazesi Şakirin Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:03 Kaynak: DHA

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