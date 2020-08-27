- Metin Koç: "Pandemi nedeniyle içimiz buruk başlıyoruz"

İSTANBUL - Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Koç, "Pandemi nedeniyle lige içimiz buruk başlıyoruz. Arzu ediyoruz ki bu durum bir an önce biter ve futbol eski heyecanına kavuşur" dedi.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Merkezi'nde gerçekleşen törenle belli oldu. Kura sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Koç, "Kavgasız gürültüsüz ve sağlık içinde müsabakalar temenni ediyorum. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle futbol heyecanına uzun süre ara verdik. Bu sene de içimiz buruk başlıyoruz. Arzu ediyoruz ki bu durum bir an önce sonlanır ve futbol eski heyecanına kaldığı yerden devam eder. Kavgasız, gürültüsüz ve aile ortamında izlenebilecek maç ortamlarını temenni ediyoruz" dedi. İlk hafta fikstürü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Koç, "İlk hafta evimizde oynamayı arzu ederdim ama olmadı. İlk hafta Balıkesirspor deplasmanına gidiyoruz. Kardeş bir kulübümüz. İyi oynayan kazanır inşallah" şeklinde konuştu.