Son Dakika Haberleri: Metin Külünk: "Yeni Zelanda'da Hedef Ayasofya ve Erdoğan'dı"

Metin Külünk: "Yeni Zelanda'da Hedef Ayasofya ve Erdoğan'dı"

1 saat önce

AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Yeni Zelanda'da yapılan saldırıya tepki göstererek, "Yeni Zelanda'da hedef Ayasofya ve Erdoğan'dı" dedi.

Metin Külünk:
AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Yeni Zelanda'da yapılan saldırıya tepki göstererek, "Yeni Zelanda'da hedef Ayasofya ve Erdoğan'dı" dedi.

AK Parti'li Metin Külünk, Hakkari'de partisinin seçim irtibat ofisini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim'in yaptığı konuşmanın ardından partililere hitap eden Metin Külünk, terörün bu şehre büyük bedeller ödettiğini belirterek, "Yeni Zelanda'da Cuma namazına gidenlere saldıranlar, dünyayı büyük bir savaşa götürmek isteyenler, Armagedon'da zorlayanlar, Mesih öncesi kendi sapkın fikirleri doğrultusunda dünyayı bir büyük faciaya sürüklemek isteyenler, Yeni Zelanda'da camiye saldırttıklarında, tüfeğinde Ayasofya'nın minareleri vardı. Anadolu'nun tekrar Hıristiyanlaştırılması vardı. Ne vardı, Recep Tayyip Erdoğan vardı. Recep Tayyip Erdoğan kim? Türkiye'nin 81 vilayetinde hiç tereddütsüz bu milletin sevgisine mazhar olmuş liderdir. Yeni Zelanda'da ne dediler? 'Avrupa topraklarında çıkın' dediler. Babalarının mülkü ya, sıkıysa gelip çıkartsınlar. Bir daha da cesaret etsinler bakalım, yürekleri varsa, asla olmayacak ve kaybedecekler. Bu coğrafya Çanakkale'deki zaferi ile yükselişinin 2030'lu yıllarda dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olacak. Erdoğan'ı hedef gösterdiler. Erdoğan ne yaptı? Bu ülkede, bu ülkenin önümüzdeki yüzyıla hazırlanması için bütün altyapıyı hazırladı" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

AK Parti, Ayasofya, Metin Külünk, Yeni Zelanda, Politika
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