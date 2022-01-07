Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi (2) - Son Dakika

'TALİMATLA 4-5 TÜP GAZ KULLANDIM'

Artvin'in Hopa ilçesinde, 2011 yılındaki AK Parti mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı dava, verilen aranın ardından devam etti. Duruşmanın ikinci bölümünde tutuksuz yargılanan diğer polisler dinlendi.

Duruşmada beraat talebinde bulunan polis memuru Sinan Eyüboğlu, "İkaz anonsları yapılıyordu. Kalabalık dağılmayınca TOMA ile müdahale edildiğini gördüm. İkazdan sonra meydan alanında bulunan inşaattan emniyet güçlerine karşı kalaslar falan atılıyordu. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı 'nda ambulansların geçtiğini gördüm sonra başbakan geldi miting alanına. Daha sonra Cumhuriyet alanında Metin Lokumcu ile ilgili anonslar yapıldı. Anons sonrası kalabalık daha da arttı. Daha sonra biz çevik kuvvet grubuna dahil olduk. Orada bulunan amirin talimatı ile 4-5 kapsül gaz kullandım sonra miting alanına geri döndüm. Olaylar olurken miting alanında ve Cumhuriyet alanındaki müdahalelerde Metin Lokumcu'yu görmedim. Zaten Metin Lokumcu hastaneye kaldırıldıktan sonra olay yerine müdahale için gittim" dedi.'KALABALIK SALDIRINCA GAZ KULLANMA TALİMATI VERİLDİ'Polis memuru Recep Aydın da suçsuz olduğunu savunarak, "Görevlendirmem bankanın karşısındaki yerdi. Daha sonra inşaat alanına asılan pankartın indirilmesi için talimat verildi. Pankartları indirmeye çalışan arkadaşlarımız yaralandı. Basın açıklaması yapmak istedi karşı grup. Basın açıklamasını yaptıktan sonra dağılmaları bekleniyordu ama dağılmadılar. Kalabalık saldırıya geçince gaz kullanmamız için talimat verildi. Ben de gaz kullandım. Bize karşı sürekli taş ve cisimler atıldı, bunun için gaz kullandık" diye konuştu.METİN LOKUMCU'NUN OĞLU: SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİMDuruşmada Lokumcu ailesi fertleri ise mahkeme heyetine daha sonra ayrıntılı beyanda bulunacaklarını bildirdi. Duruşmada söz verilen Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, "Ben bu duruşmada beyanda bulunmak istemiyorum. Sanıklardan şikayetçiyim. Sanıkların hangisi suçluysa yargılansın isterim. Beni öyle bir baba yetiştirdi, suçsuz kimse yargılansın istemem. Bir sonraki duruşmada beyanda bulunmak istiyorum" dedi.

Taraf avukatlarının beyanının ardından mahkeme heyeti, mazeret bildirerek katılmayan diğer sanıklarının dinlenmesine karar verip, duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.