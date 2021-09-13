- Metin Oktay kabri başında anıldı

Metin Oktay'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Sarı-kırmızılı camia, vefatının 30. yıl dönümünde Metin Oktay'ı unutmadı. Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas , İkinci Başkan Ali Polat Bengiserp, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, altyapı sporcuları ve Oktay'ın sevenleri katıldı.

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